Milan-Inter, sulla corsia destra Inzaghi ha (quasi) scelto! Attacco deciso

Milan-Inter è la finale di Supercoppa italiana che andrà in scena alle ore 20 al King Fahd International Stadium di Riad. Inzaghi ritrova Barella dal 1′ e in attacco conferma Dzeko e Lautaro Martinez nonostante Lukaku scalpiti. Un solo dubbio

UN SOLO DUBBIO – Milan-Inter è la finale di Supercoppa italiana che alle ore 20 si giocherà a Riad, in Arabia Saudita. Simone Inzaghi ritrova Nicolò Barella che scenderà in campo dal 1′ mentre ancora bisogna attendere per il ritorno di Marcelo Brozovic e Samir Handanovic. Romelu Lukaku sta molto meglio e fosse per lui sarebbe della partita, ma è logico presumere che partirà solo dalla panchina con la possibilità di poter dire la sua a gara in corso. L’unico dubbio di Inzaghi è quello sulla corsia destra dove in ogni caso Matteo Darmian è in netto vantaggio su Denzel Dumfries. Per il resto tutto confermato in difesa con Francesco Acerbi al centro.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko