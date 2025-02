Milan-Inter, spogliatoio nerazzurro pronto: spicca una maglia su tutte!

Tutto pronto a San Siro per Milan-Inter, anche lo spogliatoio. Proprio lì, tra le maglie nerazzurre spunta la grande novità.

PREPARAZIONE – Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio dell’attesissimo derby milanese. Alle ore 18.00 l’arbitro Daniele Chiffi darà il via per l’avvio di Milan-Inter, terza stracittadina della stagione e gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A. A San Siro, come di consueto, c’è grande fermento e attesa per una sfida che può regalare grandi emozioni. I tifosi sono pronti a godersi lo spettacolo, mentre negli spogliatoi le squadre si preparano per l’importante occasione. Proprio da lì arrivano le prime immagini dallo stadio, che rivelano la divisa scelta per Milan-Inter. Tra le maglie mostrate ne spicca una in particolare.

Lo spogliatoio nerazzurro ospita una grande novità per Milan-Inter!

LA NOVITÀ – La squadra di Simone Inzaghi scenderà sul rettangolo verde di San Siro indossando la divisa nerazzurra. A rivelarlo sono i canali ufficiali del club, che mostrano tra tutte una maglia in particolare. È quella che porta il numero 59, quello scelto da Nicola Zalewski: il nuovo colpo di mercato nerazzurro che si siederà per la prima volta in panchina proprio in occasione di Milan-Inter. Il centrocampista, arrivato in prestito dalla Roma, pur non essendo tra i titolari della gara quest’oggi avrà comunque tutti gli occhi puntati su di sé. Non è escluso, addirittura, un debutto a San Siro a gara in corso. Di seguito la prima foto della maglia nerazzurra di Zalewski.

