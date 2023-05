Milan-Inter, speranze deboli ma vive per Rafael Leao: le novità − SM

Il Derby di Milano per la Champions League si avvicina a grandi falcate: è ormai questione di ore, poi andrà in scena la gara di andata di semifinale (vedi articolo). Le ultime da Milanello, specialmente sulle condizioni di Rafael Leao, arrivano dalla redazione di SportMediaset.

SPERANZE − Le ultime da Milanello arrivano grazie alla redazione di SportMediaset. Secondo quanto riferito, infatti, forse c’è una speranza per la presenza di Rafael Leao in Milan-Inter. Il giocatore si è allenato bene e non sembra aver sentito dolore. Le possibilità restano residuali, viene chiarito. E sicuramente Leao non partirà titolare, al massimo andrà in panchina. Ma la decisione finale spetterà a Stefano Pioli, che in caso di forfait ha le idee chiare per poterlo sostituire. Alexis Saelemaekers dovrebbe essere titolare al suo posto. Per il resto, Brahim Diaz ritroverà una maglia da titolare a destra mentre Ismael Bennacer sarà trequartista dietro Olivier Giroud.