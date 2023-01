Milan-Inter, speranza per Brozovic! Le sensazioni su Handanovic – SM

Milan ed Inter si sfideranno mercoledì a Riyad. In palio la Supercoppa Italiana. Per il derby, secondo SportMediaset, Inzaghi potrebbe avere a disposizione Brozovic. Poche speranze per Handanovic

RECUPERO – L’Inter sfiderà mercoledì sera il Milan a Riyad per la conquista della Supercoppa Italiana. Secondo quanto riferito da SportMediaset, partiranno con la squadra per l’Arabia Saudita sia Marcelo Brozovic che Samir Handanovic, indisponibili di lunga data. Il croato, spiega l’emittente, ha dato ottime sensazioni nell’allenamento mattutino ed ha aumentato i carichi di lavoro. Salgono quindi le speranze di vederlo almeno in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. Più difficile, invece, il recupero di Handanovic: la titolarità assicurata di Onana suggerisce allo sloveno di non forzare un rientro prematuro. Sarà presente in qualità di uomo chiave dello spogliatoio.

Fonte: SportMediaset.it