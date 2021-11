Milan-Inter, sono 24 i convocati da Pioli: tre recuperi confermati

Milan-Inter, sono ventiquattro i convocati da Stefano Pioli in vista del derby di questa sera, valido per la dodicesima giornata di Serie A 2020-2021.

I CONVOCATI – Milan-Inter, andrà in scena oggi, a San Siro, alle 20:45. Stefano Pioli ha diramato la lista dei ventiquattro convocati in vista della sfida di questa sera. Confermati, dunque, i tre recuperi per i rossoneri come Ballo-Touré, che dovrebbe essere impiegato da titolare nel ruolo di terzino sinistro per sostituire lo squalificato Theo Hernandez, così come recuperi anche Florenzi e Rebic in attacco.

Milan-Inter, i convocati di Stefano Pioli

Portieri: Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.