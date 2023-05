Milan-Inter, solo primo round del doppio derby ma con un obbligo

Il grande giorno è arrivato: stasera alle 21 Milan-Inter, l’euroderby andata delle semifinali di Champions League. Un momento attesissimo, che ancora non dà il posto per Istanbul ma che dovrà indirizzarlo.

PRIMO PASSAGGIO – Milan-Inter, parte quarta. È la quarta volta in stagione che si gioca un derby: finora due vittorie per l’Inter (quello di ritorno e la Supercoppa Italiana a Riyad il 18 gennaio) e una per il Milan (l’andata). Ma saranno questi due, stasera e martedì prossimo, a segnare in maniera indelebile la storia delle stracittadine. In palio c’è la finale di Champions League, un qualcosa di impensabile per entrambe le squadre fino al sorteggio dei quarti. Quando il tabellone ha dato una strada incredibile per Istanbul, da dover sfruttare. E l’Inter ha motivazioni in più: c’è da prendersi una rivincita per lo scudetto mancato dell’anno scorso e per le altre due volte in Champions League. Con l’obbligo di trovare un risultato positivo oggi per chiudere i conti martedì.

I FEDELISSIMI – Difficile aspettarsi sorprese da Simone Inzaghi per Milan-Inter. Il primo titolare di oggi l’ha definito sabato: Edin Dzeko, perché è rimasto 90′ in panchina a Roma. Poi ovviamente Lautaro Martinez, impossibile da lasciare fuori, quindi a ruota André Onana, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian e Federico Dimarco. La formazione si fa da sé: gli altri presumibilmente saranno Francesco Acerbi, Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries, l’unico vero dubbio è Henrikh Mkhitaryan (favorito) o il grande ex Hakan Calhanoglu. Nel Milan invece si attende la mattina per capire se Stefano Pioli avrà a disposizione Rafael Leao oppure no (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Milan-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).