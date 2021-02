Milan-Inter, sfida a scacchi tra Conte e Pioli: tutti i temi del derby

Antonio Conte, Inter (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) – Stefano Pioli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Milan-Inter (domenica ore 15.00) conterrà molte partite all’interno dei novanta minuti. Ecco le sfide a cui si preparano Conte e Pioli in vista di domenica.

UMORE – Milan-Inter di domenica sarà una sfida molto importante per la classifica di Serie A. Qualsiasi risultato finale non avrà effetti trascendentali, considerando che mancano ancora quindici giornate alla fine. Ma il contraccolpo, nel breve periodo, potrebbe avere effetti preoccupanti. In questo senso, la squadra di Stefano Pioli parte da un gradino più basso. Il tecnico emiliano ha perso la vetta della classifica dopo 23 turni, e il derby capita proprio a metà tra i sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa. Un’eventuale sconfitta come verrebbe assorbita, in vista del ritorno contro la squadra di Dejan Stankovic, dopo il 2-2 di ieri? Antonio Conte invece dovrà cercare di incrementare il vantaggio, da +1 a +4, per non vanificare le ultime tre vittorie.

CANNONIERI – Gli osservati speciali del derby di domenica saranno Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Sia perché sono i leader offensivi di Inter e Milan, a braccetto anche nella classifica dei marcatori di Serie A (14 gol a testa). Sia perché tutti vorranno vedere se i due avranno seppellito l’ascia di guerra, dopo l’acceso diverbio di Coppa Italia. Passando sopra a queste situazioni da campo, però, bisogna considerare il peso che i due hanno nelle squadre, e in questa sfida. Il nerazzurro è a 4 reti consecutive in altrettanti derby giocati, lo svedese è a quota 3. Come proseguirà questo trend?

FASCE – Il secondo e scontato tema riguarderà lo scontro tra le fasce. Achraf Hakimi e Theo Hernandez si ritroveranno da avversari, loro che sono grandi amici, entrambi provenienti dal vivaio del Real Madrid. Finora, in due derby vissuti da avversari con le maglie di Inter e Milan, il marocchino è in vantaggio come influenza sulla gara e nel duello individuale. Il numero 2 nerazzurro è a 6 gol e 5 assist in questa Serie A, il rossonero si ferma invece a 4 e 4. Chi dei due incrementerà il bottino domenica?

REGIA – Infine, saranno interessanti i duelli a centrocampo. Dopo quello di Coppa Italia a gennaio, Ismael Bennacer potrebbe saltare anche questo derby. E la perdita del regista algerino potrebbe pesare non poco nell’economia di gioco di Pioli. Considerando soprattutto che, con ogni probabilità, Conte schiererà il miglior centrocampo possibile, con Christian Eriksen assieme a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. E la sensazione è che le sorti della sfida dipenderanno assolutamente dalla zona nevralgica del campo.