Milan-Inter (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Milan-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 15.00. Partita valida per la ventitreesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. La quarta del girone di ritorno. Più che il Derby di Milano rischia di essere il Derby del Tricolore. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILE – Un solo assente in casa nerazzurra. Recuperato Vidal, a restare fuori questa volta è Sensi, nuovamente infortunato.

MODULO – Il 3-5-2 è una certezza per l’Inter, che all’andata si presentò con il 3-4-1-2 e andò male. A centrocampo spazio alla doppia mezzala ma soprattutto al concetto di doppio regista.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Tutto confermato dietro. Il capitano Handanovic tra i pali. Al centro de Vrij con Skriniar terzo di destra e Bastoni terzo di sinistra. Per la prima volta non ci sarà Kolarov nel derby.

CENTROCAMPO – I tre dubbi “paventati” da Conte sono tutti in mezzo. A destra è certo Hakimi mentre a sinistra Perisic è favorito su Darmian e Young. In regia Brozovic con Eriksen alla sua sinistra, dove Gagliardini e Vidal sono opzioni per la ripresa, e Barella alla sua destra.

ATTACCO – Non può esistere un ballottaggio in avanti. La coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez è chiamata a fare la differenza. Sanchez, al più, entrerà nella ripresa.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Milan in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov; Darmian, Young, Gagliardini, Vecino, Vidal; Sanchez, Pinamonti.

