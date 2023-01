Milan-Inter già in salita per Inzaghi: stizzito per una decisione della Lega!

Meno due giorni a Milan-Inter, finale di Supercoppa Italiana a Riyad. Simone Inzaghi perplesso per la scelta della Lega Calcio di spostare l’albergo della squadra

STIZZITO − Nel 2019 Inzaghi vinse la Supercoppa Italiana sulla panchina della Lazio contro la Juventus proprio a Riyad. Un netto 3-1 contro l’allora squadra di Maurizio Sarri costruito grazie alle reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. In mezzo il momentaneo pareggio di Paulo Dybala. Il tecnico, oggi all’Inter, molto superstizioso aveva fatto richiesta – proprio in occasione di Milan-Inter – di collocare la sua squadra proprio nello stesso albergo che aveva ospitato la Lazio quattro anni fa. La Lega Calcio tuttavia, come riferisce Gianni Visnadi a ‘Il Giornale‘, ha deciso – in convenzione con gli organizzatori locali – di non concedere lo stesso albergo. A quanto pare Inzaghi l’ha presa malissimo.