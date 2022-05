Milan-Inter, routine a confronto. I dettagli che fanno la differenza – CdS

L’Inter questa sera alle 20:45 è di scena a Cagliari dopo il match del Milan contro l’Atalanta a San Siro delle 18. Sul Corriere dello Sport questa mattina viene fatto un bel focus sui dettagli delle due squadre, non nei giocatori o robe simili, ma sulle loro routine.

ROUTINE – Milan e Inter sono inevitabilmente in ritiro, entrambe, chi per scelta della squadra (Milan) chi perché gioca in trasferta (Inter). Le similitudini però nella routine di avvicinamento alla partita sono tante, come spiega il Corriere dello Sport. Giocano prima i rossoneri hanno qualcosa di leggermente anticipato rispetto ai nerazzurri come il pranzo (30 minuti prima dell’Inter, alle 12:30). Ciò che è uguale è il risveglio muscolare: niente rifinitura con palle inattive, solo un risveglio delle gambe in hotel o in palestra. Poi, tutti al campo, chi a San Siro, chi all’Unipol Domus di Cagliari. E quando l’Inter si starà scaldando, il Milan avrà terminato la propria partita.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti