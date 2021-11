Milan-Inter, rossoneri al lavoro: defaticante per chi ha giocato con il Porto

Milan-Inter è il big match della dodicesima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45. I rossoneri, reduci dal pari in Champions League contro il Porto, sono tornati in campo per la prima seduta in vista del derby (QUI le ultime). Di seguito il report

CONTO ALLA ROVESCIA – Milan-Inter si avvicina e non c’è tempo da perdere. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dal pari europeo con il Porto, sono tornati subito in campo per dare il via ai lavori in vista del derby di domenica sera. I giocatori che sono scesi in campo dal 1′ in Champions League hanno svolto un lavoro defaticante in palestra mentre il resto della rosa ha iniziato l’allenamento con una serie di esercitazioni atletiche focalizzate sulla rapidità. In seguito spazio ad alcuni torelli a tema e per finire una partitella giocata su metà campo insieme alla formazione Primavera.

Fonte: acmilan.com