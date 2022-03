Milan-Inter, riunione tecnica in corso: Inzaghi ha scelto l’undici! – Sky

Poco più di due ore al derby Milan-Inter di Coppa Italia. In collegamento dal Meazza per Sky Sport 24, Paventi fa sapere che è in corso la riunione tecnica e che Inzaghi ha scelto la formazione.

L’AVVICINAMENTO – Manca sempre meno al derby Milan-Inter di Coppa Italia. Come racconta Andrea Paventi per Sky Sport 24, è in corso la riunione tecnica ad Appiano Gentile. Fra pochi minuti la squadra lascerà la Pinetina direzione Meazza, dove arriverà fra circa un’ora (il calcio d’inizio è alle 21). Simone Inzaghi ha scelto la formazione, che secondo il giornalista è quella anticipata da Inter-News.it nel pomeriggio (vedi articolo): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Attorno alle 20 usciranno le distinte ufficiali delle due squadre, ma ormai la scelta di Inzaghi per Milan-Inter appare fatta, con i migliori in campo.