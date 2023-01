Milan-Inter, rebus Inzaghi: a destra ancora Darmian? Ballottaggio aperto – CdS

A due giorni da Milan-Inter sfida di Supercoppa Italiana, Simone Inzaghi pensa alla formazione che scenderà in campo contro i rossoneri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a destra resta il dubbio se confermare Matteo Darmian.

FASCIA DESTRA – Simone Inzaghi oggi riprenderà gli allenamenti con il primo lavoro in Arabia Saudita prima di Milan-Inter, sfida di Supercoppa Italiana. Il vero grande dubbio per il tecnico riguarda soprattutto la fascia destra, dove fin qui è stato impiegato Matteo Darmian con più regolarità. L’esterno si gioca una maglia ad titolare con Denzel Dumfries (non al massimo della forma dopo il Mondiale) ma è destinato a spuntarla per la fascia destra.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona