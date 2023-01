Milan-Inter, probabili formazioni del Derby di Milano di Supercoppa Italiana 2022

Milan-Inter è il primo scontro diretto stagionale che mette in palio un trofeo ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:00 (italiane, ndr) si affronteranno presso il “King Fahd International Stadium” di Riyad (Arabia Saudita) per il Derby di Milano di Supercoppa Italiana 2022 (vedi informazioni). Stracittadina milanese in terra straniera per l’occasione. Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter in Supercoppa Italiana

MILAN (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria ©, 23 Tomori, 24 Kjaer, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 8 Tonali; 30 Messias, 10 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao; 9 Giroud.

A disposizione: 77 Vasquez, 83 Mirante; 7 Adli, 12 Rebic, 14 Bakayoko, 20 Kalulu, 21 Dest, 22 Lazetic, 27 Origi, 28 Thiaw, 32 Pobega, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere.

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 16 Maignan; 5 Ballo-Touré, 11 Ibrahimovic, 25 Florenzi, 33 Krunic, 79 Roback.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Pochissimi dubbi per l’ex Pioli, che opta per l’esperienza in difesa con Kjaer al posto di Kalulu. Sulla trequarti solito ballottaggio tra Saelemaekers e Messias, che al momento è leggermente in vantaggio sulla destra.

Milan-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar ©, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 31 Brazao; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 42 Curatolo, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 1 Handanovic; 77 Brozovic.

Altri giocatori: 40 Botis; 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 A. Stankovic e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: Un ballottaggio in ogni reparto per Inzaghi, che pensa di andare sul sicuro con Acerbi, Darmian e Dzeko tenendo inizialmente in panchina de Vrij, Dumfries e Lukaku.

