Milan-Inter probabili formazioni Coppa Italia: le scelte di Inzaghi

Milan-Inter e le probabili formazioni in Coppa Italia in vista della gara odierna della squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per l’Andata delle Semifinali di Coppa Italia. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurra

MILANO – Quarto di cinque Derby di Milano stagionali, che l’Inter di Simone Inzaghi affronta con il Milan dell’ex Sergio Conceicao nei primi 90′ della doppia stracittadina di coppa. In palio mezza fetta della Finale di Coppa Italia contro la vincente tra Bologna (favorito) ed Empoli, sconfitto 0-3 nell’andata casalinga. Gli ultimi precedenti in Serie A e Supercoppa Italiana non sorridono ai Campioni d’Italia in carica… Di seguito tutte le informazioni utili su Milan-Inter e le probabili formazioni in Coppa Italia relative alla squadra nerazzurra.

Coppa Italia: convocati e diffidati Inter

CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: Dumfries.

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Coppa Italia

ALTRI GIOCATORI U22 (INTER PRIMAVERA UNDER-20): 40 Calligaris, 60 Taho; 49 De Pieri, 51 Alexiou, 53 Topalovic, 54 M. Zanchetta, 55 M. Motta, 56 Spinaccè, 58 Cocchi, 59 Re Cecconi.

SQUALIFICATI: 21 Asllani.

INFORTUNATI: 2 Dumfries (distrazione), 7 Zielinski (distrazione), 10 Lautaro Martinez (risentimento), 45 Valentin Carboni (lesione), 99 Taremi (risentimento).

Gli ultimi dubbi di Inzaghi: le percentuali tra campo e panchina in casa Inter

BALLOTTAGGI:

– In porta pochi dubbi sul dodicesimo Josep Martinez (90%), che panchinerà il numero uno Sommer (10%).

– In difesa Acerbi (40%) potrebbe rifiatare se de Vrij (60%) superasse anche l’ultimo provino post-infortunio.

– A centrocampo alla fine dovrebbe farcela Frattesi (70%), verso un iniziale turno di riposo Mkhitaryan (30%).

– In attacco non verrà rischiato dall’inizio Arnautovic (20%), importante occasione dal 1′ per Correa (80%).

Milan-Inter probabili formazioni Coppa Italia: la formazione dell’Inter di Inzaghi

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 13 Josep Martinez; 31 Bisseck, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella ©, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 11 J. Correa.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 1 Sommer, 12 Di Gennaro; 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 32 F. Dimarco, 50 Aidoo, 52 Berenbruch, 57 Quieto, 59 Zalewski.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni Milan-Inter LIVE su Inter-News.it

MATCHDAY LIVE – In attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Inter in Coppa Italia, segui Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di formazione per Inzaghi ma non solo. L’avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Milano per scoprire le ultime dai campi con le probabili formazioni destinate a diventare ufficiali. La cronaca testuale della partita in diretta è prevista a partire dalle ore 20:30 sul sito. Da non perdere tutti i contenuti dedicati nel pre e nel post-partita.