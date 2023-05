Milan-Inter 0-2, ai nerazzurri il primo atto! Ci si vede al ritorno

Termina sul punteggio di 0-2 Milan-Inter, sfida valevole per l’andata della semifinale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-2 (vedi report)

RIPRESA – Rientra meglio il Milan rispetto all’Inter, alla ricerca del gol che possa accorciare il risultato. Nonostante i tentativi dei rossoneri all’inizio di questi secondi 45 minuti, però, è ancora la squadra nerazzurra ad andare a un passo dalla rete: Alessandro Bastoni orchestra una magistrale azione in solitaria, libera Edin Dzeko in area che però a tu-per-tu con Mike Maignan si vede ribattere da quest’ultimo la sua conclusione. I rossoneri prendono coraggio e ci provano ancora, andando a un passo dal gol dell’1-2 al 53′: in questo caso è Sandro Tonali che lascia partire un rasoterra velenoso da fuori area e soltanto il palo salva André Onana e i nerazzurri dal gol subito.

PRIMO ATTO – Nel finale di secondo tempo la partita si fa molto più fisica ed emerge la stanchezza di Milan e Inter. A dieci minuti dalla fine Nicolò Barella ha ancora la forza per strappare a centrocampo, libera Roberto Gagliardini in area che però si fa anticipare da Thiaw prima della conclusione. In pieno recupero il Milan prova ad assaltare l’area dell’Inter alla ricerca di un gol che aiuterebbe molto in vista del ritorno, ma la difesa della squadra di Simone Inzaghi regge perfettamente l’urto e si porta a casa con un netto 0-2 il primo atto di questa semifinale di UEFA Champions League,

MILAN-INTER 0-2

8′ Dzeko, 11′ Mkhitaryan