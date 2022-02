Milan-Inter, nella prima semifinale di Coppa Italia un assente per squalifica

L’Inter è qualificata alle semifinali di Coppa Italia, dopo aver battuto 2-0 la Roma. In semifinale affronterà i cugini del Milan che hanno battuto la Lazio in serata (vedi articolo). La situazione dei diffidati e squalificati per la gara d’andata in programma il 2 marzo

MILAN-INTER mercoledì 2 marzo ore 21.00 (andata semifinale di Coppa Italia)

Diffidati Milan: Alexis Saelemaekers

Squalificati Milan: Tonali

Diffidati Inter: Matias Vecino

Squalificati Inter: nessuno