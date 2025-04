Milan-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Milan-Inter, si gioca per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

Dove e quando si gioca Milan-Inter

San Siro, Milano, mercoledì 2 aprile ore 21.

Come seguire Milan-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20.45, sia attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri.

Milan-Inter, dove vederla in diretta TV

La partita verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5).

Milan-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su app Infinity attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

I precedenti di Milan-Inter

In questa stagione i precedenti non sorridono sicuramente a Simone Inzaghi. Due sconfitte ed un pareggio per una partita che sta diventando quasi un tabù per i nerazzurri. A inizio anno il 2-1 firmato Matteo Gabbia, poi la Supercoppa Italiana persa in rimonta da risultato di 2-0 ed infine il pareggio di campionato. Nell’ultima gara Stefan de Vrij ha regalato il punto all’Inter, che dunque cerca ancora il primo successo nei derby con il Milan.

La partita su Canale 5: i telecronisti

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia composta da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Gli indisponibili della partita

Milan: Emerson Royal, Loftus-Cheek.

Inter: Zielinski, Lautaro Martinez, Asllani, Dumfries, Valentin Carboni.

L’arbitro della partita

Arbitro: Michael Fabbri

Assistenti arbitrali: Fabiano Preti – Giovanni Baccini

Quarto ufficiale: Giovanni Ayroldi

Arbitro VAR: Rosario Abisso

Assistente VAR: Marco Di Bello

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Diffidati

Diffidati Milan (prossima partita Inter in trasferta): nessuno.

Diffidati Inter (prossima partita Milan in casa): Kristjan Asllani.

Conferenze stampa della vigilia

Conceicao: «Il Derby è sempre una partita importante, per il contesto, per tutti. Ma i momenti sono diversi. Qualche giocatore in campo è diverso. L’Inter è una squadra fortissima e solida, ma noi vogliamo entrare forte in partita per raggiungere il nostro obiettivo, che è vincere. Dobbiamo concentrarci sulla partita e non sul resto. È vero che è la strada più corta, ma in campionato mancano ancora delle partite da fare e vincere»

Inzaghi: «Senz’altro sappiamo che domani la partita è molto importante: è una semifinale di Coppa Italia contro il Milan, un derby. C’è tanta voglia di fare un’ottima gara contro un avversario di qualità che quest’anno ci ha creato tante difficoltà, a noi e ad altre squadre. Per il portiere ho scelto, ma voglio prima comunicarlo ai giocatori. Rispetto a domenica avremo Bastoni ma non Asllani, dovremo valutare De Vrij e non ci sarà Taremi. Quest’anno abbiamo avuto delle difficoltà, specialmente nel primo derby: gli altri sono stati equilibrati e decisi dagli episodi. Domani sarà il quarto, poi ci sarà il quinto: bisognerà fare molta attenzione nella lettura dei momenti decisivi»

MILAN-INTER, LE ULTIME SULLE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez Allenatore: Sergio Conceicao.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, C. Augusto; Correa, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.