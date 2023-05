Milan-Inter, poche chance di vedere Leao: il possibile sostituto − Sky

L’Euroderby tra Milan e Inter, per la semifinale di andata di Champions League, si avvicina a grandi falcate: da Sky Sport le ultime sulle condizioni di Rafael Leao e il nome dell’eventuale sostituto in caso di forfait da parte del portoghese.

CHANCE − A dare nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Rafael Leao in vista dell’Euroderby dell’Inter contro il Milan (vedi articolo) è stata la redazione di Sky Sport. Secondo quanto riferito dal giornalista Manuele Baiocchini, infatti, Leao questa mattina ha svolto solamente terapie personalizzate e non si è allenato con il gruppo. Fondamentale sarà allora la giornata di domani per saperne di più sulle sue condizioni. «Ad oggi le chance di vedere Leao nel derby di andata sono molto poche. Bisogna vedere se ci sarà in campo per l’allenamento di domani. Rientra Brahim Diaz, visto che Pioli ha bisogno di qualità. Se Leao non dovesse farcela il suo sostituto sarà Alexis Saelemaekers. Con Ismael Bennacer da trequartista», ha riferito a “Il Calcio è Servito” Baiocchini. Terapie a parte anche per Alessandro Florenzi nel corso di questa mattina.