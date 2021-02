Milan-Inter, Pioli si affida a Tonali dal 1′. Calhanoglu titolare – SM

Sandro Tonali e Stefano Pioli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Milan-Inter è in programma domenica alle 15:00. Il derby sarà un punto chiave per il prosieguo del campionato e della lotta scudetto. Stefano Pioli dovrà rinunciare a Bennacer: occasione Tonali. Calhanoglu dal 1′ sulla trequarti. Le ultime da “SportMediaset”

DUBBIO – Milan-Inter si avvicina. Il derby meneghino, in programma domenica alle 15:00, potrebbe essere decisivo per le sorti della corsa scudetto. Stefano Pioli, in vista del big match, dovrà rinunciare a Bennacer, uscito per un problema muscolare nel corso del primo tempo del match con la Stella Rossa. Al suo posto, in mediana, ci sarà Tonali. Il tecnico rossonero si affida alla formazione tipo: Donnarumma tra i pali, difesa formata da Kjaer e Romagnoli in mezzo con Calabria ed Hernandez sugli esterni. In mediana, con Tonali, ci sarà Kessie. Dietro ad Ibrahimovic, unica punta, pronti Saelemakers e Leao sugli esterni con Calhanoglu trequartista.