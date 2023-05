Milan-Inter, Pioli prova l’undici senza Leao! La probabile – Sky

Milan-Inter è in programma mercoledì alle 21. Leao, infortunatosi nel corso della sfida contro la Lazio, è ancora in dubbio per la semifinale d’andata. Pioli studia un undici senza il portoghese

ALTERNATIVE – Il Milan si prepara alla sfida contro l’Inter di mercoledì. I rossoneri, per la semifinale d’andata di Champions League, potrebbero dover fare a meno di Leao alle prese con un infortunio muscolare. Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport Pioli, in caso di forfait del portoghese, ha pronte due alternative: «Leao? Pioli non si è rassegnato, vorrebbe recuperarlo ma sa che è molto complicato. Ma non vuole rassegnarsi, vuole aspettare l’ultimo momento, sino al mercoledì mattina quando si sapranno le condizioni precise del portoghese. Nel frattempo ha provato il Milan senza il portoghese con Saelemaekers a sinistra, Brahim Diaz al posto Messias. Per il resto la stessa formazione che ha giocato contro la Lazio. A meno che Leao non recuperi miracolosamente. Pioli spera di poterlo portare quantomeno in panchina».