Milan-Inter, Pioli senza Bennacer e Mandzukic. Tonali dal 1′ – SM

Stefano Pioli Milan

Milan-Inter è in programma domani alle 15:00. Il derby sarà un punto chiave per il prosieguo del campionato e della lotta scudetto. Stefano Pioli dovrà rinunciare a Bennacer e Mandzukic, alle prese con problemi muscolari. Occasione Tonali. Le ultime da “SportMediaset”

DUBBIO – Milan-Inter si avvicina. Il derby meneghino, in programma domani alle 15:00, potrebbe essere decisivo per le sorti della corsa scudetto. Stefano Pioli, in vista del big match, dovrà rinunciare oltre a Bennacer, uscito per un problema muscolare nel corso del primo tempo del match con la Stella Rossa anche a Mandzukic. L’ariete rossonero, questa mattina, ha accusato un problema muscolare. Il tecnico rossonero si affida, al netto delle assenze, alla formazione tipo: Donnarumma tra i pali, difesa formata da Kjaer e Romagnoli in mezzo con Calabria ed Hernandez sugli esterni. In mediana, con Tonali, ci sarà Kessie. Dietro ad Ibrahimovic, unica punta, pronti Saelemakers a desta e Rebic, favorito su Leao, a sinistra. con Calhanoglu trequartista.