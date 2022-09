Milan-Inter, Pioli punta su De Ketelaere. La scelta su Origi e Rebic – CdS

Milan-Inter vedrà Pioli schierare De Ketelaere dal 1′. Questa è la certezza del Corriere dello Sport, che aggiunge poi altri tre rientri sicuri in formazione rispetto a martedì col Sassuolo.

LE NOVITÀ – Rispetto allo scialbo 0-0 di quattro giorni fa a Reggio Emilia col Sassuolo sarà un Milan molto diverso nel derby con l’Inter. Il Corriere dello Sport dà per scontato il lancio di Charles De Ketelaere da parte di Stefano Pioli, col belga pagato trentacinque milioni che ha già fatto bene col Bologna nell’ultima in casa. Da martedì rientrano anche Ismael Bennacer e Sandro Tonali in mezzo al campo, oltre a Davide Calabria sulla fascia destra. Quest’ultimo ora avrà la concorrenza dell’ultimo arrivato Sergino Dest, visto l’infortunio di Alessandro Florenzi che resterà fuori diverse settimane. Non ce la fa invece Ante Rebic, che ieri non ha fatto la rifinitura a differenza di Divock Origi. Il belga andrà in panchina. Questa la probabile formazione di Pioli per Milan-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud.

Fonte: Corriere dello Sport – a.vit.