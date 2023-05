Milan-Inter, Pioli non vuole rischiare Leao. Prova a Milanello – Sky

Il rebus Rafael Leao è centrale per Stefano Pioli e il suo Milan in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Peppe Di Stefano racconta su Sky Sport la situazione a Milanello.

SITUAZIONE – Peppe Di Stefano parla così della situazione in casa Milan prima della partita con l’Inter: «C’è Leao a Milanello, la deadline è a ora di pranzo. Se non sarà qui indirettamente capiremo che non sarà parte del match di questa sera. C’è un problema fisico, precisamente muscolare, sarebbe una grande forzatura farlo giocare. Fosse stato il ritorno o la Finale di Champions League il Milan proverebbe in tutti i modi. In questo momento vige raziocinio totale, Pioli non vuole perderlo per il finale di stagione né per la gara di ritorno. Verrà ponderata ogni tipo di scelta. Farà una prova, qualora fosse a disposizione non sono sicuro che giochi dal primo minuto Leao. Qualora sentisse anche un banale fastidio il Milan non vuole rischiare nulla».