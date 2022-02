Milan-Inter, Pioli non farà turnover vista l’incertezza su Ibrahimovic

Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia non in un buon momento per entrambe le squadre. Anche i rossoneri hanno un problema in attacco e la situazione su Ibrahimovic è ancora incerta: per questo motivo Stefano Pioli difficilmente farà turnover.

LE ULTIME – Milan-Inter si giocherà martedì 1 marzo per la gara valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Non un buon momento per entrambe le squadre che nelle ultime giornate hanno raccolto poco e non hanno approfittato nei rispettivi stop in campionato. In Coppa, però, la situazione potrebbe cambiare. Anche i rossoneri hanno un problema a segnare, in attacco, e per questo motivo Stefano Pioli non avrà modo di pensare a un possibile turnover, anche perché mancherà lo squalifica Sandro Tonali, e soprattutto perché in attacco è ancora incerta la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic, tornato ad allenarsi con il pallone soltanto ieri (vedi articolo). Le opzioni in attacco restano solamente Olivier Giroud e Ante Rebic.