Milan-Inter, per Pioli derby da… ‘Esonerato’! Un sostituto (non Conte) in pole

Si avvicina Milan-Inter, partita che lunedì potrebbe decidere le sorti del campionato e incoronare i nerazzurri campioni d’Italia per la ventesima volta nella storia. Un derby particolare per Stefano Pioli, che guiderà i suoi da ‘esonerato’. Nel mentre si lavora al sostituto che sembrerebbe non essere l’ex nerazzurro Antonio Conte.

VIRTUALMENTE ESONERATO – Con l’eliminazione dall’Europa League in favore della Roma, Stefano Pioli ha praticamente perso la guida della panchina del Milan. Certo, manca l’ufficialità, ma per quella si aspetterà la fine del campionato. Che potrebbe essere amara per i rossoneri, vista la posta in palio in Milan-Inter di lunedì, quando i nerazzurri potrebbero addirittura conquistare matematicamente il ventesimo scudetto proprio in faccia ai rivali cittadini. Difficile pensare che la situazione possa pesare sulla testa dei giocatori, dal momento che si parla comunque di una partita e di un’occasione che offre abbastanza motivazioni da sola.

Pioli, Milan-Inter l’ultimo derby. Un sostituto in pole position

ULTIMO DERBY – Dopo aver perso gli ultimi cinque derby, per Stefano Pioli quello di lunedì è un Milan-Inter che sa tanto di ultima occasione per lasciare un buon ricordo nella mente dei suoi tifosi. Anche perché una sconfitta sarebbe veramente una macchia che si porterebbe dietro per il resto della carriera, considerando appunto che si tratta ormai della fine della sua esperienza in rossonero. Nel mentre la dirigenza lavora al sostituto che, contrariamente a quanto si poteva pensare fino a qualche settimana fa, potrebbe non essere Antonio Conte.

SOSTITUTO – Il maggior indiziato per sostituire Stefano Pioli sulla panchina del Milan è infatti Julen Lopetegui, che alla guida del Siviglia ha fatto vedere ottime cose. L’ultima esperienza è in Inghilterra, al Wolverhampton, e in queste ore sarebbero in corso i contatti per portarlo a Milano – sponda rossonera – a partire dalla prossima stagione. Il tutto mentre sul campo si prepara un Milan-Inter che i tifosi attendono con trepidante attesa. Anche perché potrebbe trattarsi di un derby storico, da una parte e dall’altra.