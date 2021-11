Milan-Inter, Pioli ha già scelto la formazione. Cambio in fascia

Milan-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. Pioli in conferenza stampa (vedi articolo) ha detto di avere già in testa la formazione per il derby, con il sostituto di Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

FORMAZIONE QUASI TIPO – Per Milan-Inter l’unica nuova assenza per Stefano Pioli, che non ha ancora diramato i convocati, è quella di Theo Hernandez. Il terzino francese è stato espulso domenica scorsa con la Roma per doppia ammonizione, che obbliga il tecnico a trovare un sostituto. Come lui fuori Mike Maignan, Alessandro Plizzari, Samu Castillejo e Junior Messias. Oggi pomeriggio Pioli ha detto di sapere già chi schierare: la scelta dovrebbe ricadere su Pierre Kalulu, dato che Fodé Ballo-Touré ha ripreso ad allenarsi solo pochi giorni fa avendo saltato per un problema fisico la gara col Porto mercoledì. Con Kalulu possibile che sia Davide Calabria a fare il terzino sinistro, visto che si è piazzato più volte sulla fascia opposta in caso di emergenza.

GLI ALTRI – Zlatan Ibrahimovic, principale ex Inter lato Milan, torna dal 1’ per Olivier Giroud dopo essere subentrato in Champions League. Dietro di lui Brahim Diaz (fresco di convocazione con la Spagna), Alexis Saelemaekers e Rafael Leao. Ha inoltre recuperato Ante Rebic, che partirà dalla panchina. In difesa, davanti a Ciprian Tatarusanu, rientra Simon Kjaer. Anche lui era uno dei “riposati” in coppa e prende il posto di Alessio Romagnoli accanto a Fikayo Tomori. A centrocampo sono in tre per due maglie: Ismael Bennacer, Franck Kessié e Sandro Tonali. Considerato lo stato di forma di tutti e tre dovrebbe essere il primo, reduce da un errore col Porto costato il gol, a partire fuori. Anche perché Kessié era il terzo lasciato fuori mercoledì sera in vista derby. Questa la probabile formazione di Pioli per Milan-Inter: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic.