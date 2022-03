Milan-Inter, Pioli con la migliore formazione: risolti gli ultimi due dubbi – Sky

Due ore al derby Milan-Inter e anche Pioli, come Inzaghi, sta optando per la migliore formazione possibile o quasi. Da Sky Sport 24 il giornalista Baiocchini dà l’undici rossonero.

ZERO TURNOVER – Si pensava che per il derby Milan-Inter i rossoneri potessero cambiare Davide Calabria con Alessandro Florenzi (vedi articolo), ma secondo Sky Sport così non sarà. In collegamento da San Siro, il giornalista Manuele Baiocchini fa sapere che sarà il primo a giocare titolare come terzino destro. Confermato Rade Krunic come trequartista per “schermare” Marcelo Brozovic, con Franck Kessié che rispetto al derby di campionato del 5 febbraio scala davanti alla difesa assieme a Ismael Bennacer. Questo anche per la squalifica di Sandro Tonali. Davanti ci sono Rafael Leao e Olivier Giroud, con Alexis Saelemaekers che vince il ballottaggio con Junior Messias. Questa la probabile formazione di Pioli per Milan-Inter secondo Sky Sport: Maignan; Calabria, Tomori, A. Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud.