Milan-Inter, Pioli come Conte? No Bennacer, 3 possibili dubbi di formazione

Stefano Pioli Milan

Milan-Inter si giocherà domani alle ore 15. Per il derby Pioli non potrà contare su Bennacer, non convocato alla pari di Mandzukic dopo gli infortuni di entrambi nelle ultime ventiquattro ore (vedi articolo). In formazione dovrebbero essere tre le maglie ancora da assegnare.

UNO DA SOSTITUIRE – Anche in Milan-Inter i rossoneri non potranno contare su Ismael Bennacer. Infortunatosi giovedì a Belgrado, l’algerino non figura tra i convocati del derby a seguito del nuovo infortunio muscolare. Per la sua sostituzione Stefano Pioli deve scegliere fra Sandro Tonali e Soualiho Meité, con Franck Kessié che torna in formazione dopo aver riposato in Europa League. L’ex Brescia è favorito, visto che l’acquisto di gennaio (oltre ad aver causato la punizione del 2-1 nel derby di Coppa Italia) non è stato certo fra i migliori contro la Stella Rossa. Possono esserci fino a sette cambi rispetto all’undici titolare due giorni fa, con Zlatan Ibrahimovic per Mario Mandzukic scontato e non solo per l’infortunio del croato.

ANCORA IN DUBBIO – Se Antonio Conte, nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Inter questo pomeriggio, ha detto che aveva ancora tre dubbi pure Pioli potrebbe essere nella stessa situazione. Oltre al già citato ballottaggio in mezzo ce ne sono altri due, sulle fasce per gli esterni offensivi: Alexis Saelemaekers o Samu Castillejo a destra, Ante Rebic o Rafael Leao a sinistra. In mezzo, come trequartista, torna Hakan Çalhanoglu ed è a disposizione anche Brahim Diaz. Meno dubbi per quanto riguarda la difesa, dove torna Davide Calabria che si è fatto ammonire contro il Crotone saltando lo Spezia. Il terzino destro formerà il reparto con Theo Hernandez dalla parte opposta, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli davanti a Gianluigi Donnarumma. Questa la probabile formazione di Pioli per Milan-Inter: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.