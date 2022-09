Milan-Inter, per Pioli meno dubbi di formazione di Inzaghi ma ben 5 novità

Milan-Inter si giocherà alle ore 18 e, rispetto a Inzaghi (vedi articolo), Pioli sembra avere le idee più chiare sulla formazione da schierare per il derby. Si attendono cinque novità nei rossoneri rispetto allo 0-0 di Reggio Emilia col Sassuolo.

MEZZA SQUADRA NUOVA – Milan-Inter vedrà Stefano Pioli cambiare la metà dei giocatori di movimento che hanno iniziato la partita col Sassuolo. La trasferta di Reggio Emilia, finita 0-0 con una prestazione negativa, è quindi da tralasciare in vista del derby, perché saranno cinque gli interpreti diversi dal 1′. In difesa torna Davide Calabria, visto che Alessandro Florenzi si è infortunato ed è difficile pensare al nuovo acquisto Sergino Dest subito titolare. Davanti a lui più Junior Messias di Alexis Saelemaekers, che ha causato il rigore poi parato da Mike Maignan a Domenico Berardi. Spazio poi a Charles De Ketelaere da trequartista e ritorno scontato per Sandro Tonali, che prenderà il posto di Tommaso Pobega. Pierre Kalulu rimpiazza infine Simon Kjaer, rientrato titolare martedì dopo un lungo infortunio.

LE CONFERME – Milan nuovo a metà, il resto sono i “titolarissimi” che ci saranno anche con l’Inter. Oltre al già citato Maignan, parlando dei soli giocatori di movimento, la difesa sarà completata da Fikayo Tomori e Theo Hernandez, intoccabili. A centrocampo non ha avuto turnover Ismael Bennacer, che ripropone così la coppia centrale della passata stagione. Poi restano gli attaccanti Rafael Leao e Olivier Giroud, col primo che partirà da sinistra e il secondo centravanti. Per quanto riguarda il reparto offensivo da segnalare come Ante Rebic non abbia svolto la rifinitura e sia quindi da considerarsi indisponibile (i convocati al momento non ci sono), mentre ce l’ha fatta Divock Origi: andrà in panchina. Questa la probabile formazione di Pioli per Milan-Inter: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud.