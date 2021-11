Milan-Inter, per il derby Inzaghi cambia le “abitudini”: squadra in ritiro – CdS

Milan-Inter si giocherà domenica alle 20:45 per l’importantissima sfida scudetto. Come riportato dal Corriere dello Sport, per la prima volta Simone Inzaghi va contro le abitudini.

CAMBIO ABITUDINE – Milan-Inter andrà in scena domani, domenica 7 novembre. Il derby di per sé ha un’importanza non poco rilevante, una sfida che non vale solo tre punti. Domani ancor di più, considerando lo scontro al vertice e la voglia dei nerazzurri di ridurre il gap dalla vetta. Contrariamente alle abitudini, Simone Inzaghi per la prima volta ha deciso che stasera la squadra sarà in ritiro, nonostante si giochi domani alle 20:45.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua

