Milan-Inter, numeri da record! E San Siro si riempie di VIP – TS

Milan-Inter si disputerà in un Meazza ricolmo e pieno di VIP. L’euroderby ha attirato le attenzioni di tutto il mondo su Milano. Il racconto nell’edizione odierna di Tuttosport

NUMERI – San Siro si veste a festa per Milan-Inter, primo atto dell’Euroderby di Champions League. Lo stadio, per l’occasione, sarà illuminato di rosso considerato il fatto che a giocare la prima partita in casa sarà la squadra di Pioli. Sugli spalti è pronto uno spettacolo: lo stadio è sold-out e presumibilmente verrà registrato un incasso record di 10 milioni. Il match sarà trasmesso in 120 paesi diversi. Non mancheranno i VIP in tribuna: per il Milan saranno presenti Shevchenko, Cafu, Dida, Serginho, Pirlo, Nesta, Seedorf, Ambrosini, Borriello. Alcuni di loro saranno impegnati anche in veste di commentatori nella diretta di Amazon Prime in cui saranno presenti anche gli ex Inter Milito, Julio Cesar ed Eto’o. Oltre agli ex calciatori, faranno la loro comparsa Novak Djokovic e Matteo Berrettini, accompagnato da Melissa Satta, in veste di supporter rossoneri. Presenti anche i piloti di Formula 1 Gasly e Giovinazzi. Presenti anche numerosi artisti: da Lazza a Ghali, il Volo, Blanco, Mr Rain, Rkomi, Sangiovanni, Irama, Ernia, i Meduza, Ernia, Elettra Lamborghini ed altri.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati