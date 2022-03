Milan-Inter non un derby qualunque, per Inzaghi un trampolino di (ri)lancio

Milan-Inter non sarà una semplice semifinale di andata di Coppa Italia. Le due squadre questa sera si sfideranno con l’obiettivo principale di andare avanti nella competizione, ma soprattutto per rialzare la testa dopo l’ultimo periodo. Simone Inzaghi dal canto suo conosce bene l’importanza di questa partita, e ha ancora fame di vittoria.

DERBY IMPORTANTE – Simone Inzaghi conosce bene l’importanza di Milan-Inter questa sera, nonostante si tratti di un derby di andata di Coppa Italia. L’Inter deve rialzare la testa dopo l’evidente periodo no, e quale modo migliore per farlo a San Siro e soprattutto in un derby? Questa doppia sfida può essere la consacrazione definitiva di un amore nato nel corso di questi mesi; sì perché Simone Inzaghi è entrato subito nel cuore dei tifosi interisti, soprattutto dopo aver conquistato in soli otto mesi, il primo trofeo (la Supercoppa italiana contro la Juventus). Milan-Inter oggi può essere anche un trampolino di (ri)lancio per la sua Inter. I nerazzurri sono attualmente terzi in classifica a due punti da Milan e Napoli, ma con una partita in meno da giocare (quella contro il Bologna). Una vittoria, oggi, potrebbe dare morale alla squadra, impegnata poi venerdì contro la Salernitana, mentre domenica si sfideranno proprio le prime due in classifica. Ecco perché il derby di questa sera diventa ancora più importante per il prosieguo della stagione. Inzaghi ha ancora fame nonostante i quattro titoli vinti in carriera (a differenza di Stefano Pioli che è ancora alla ricerca del primo).