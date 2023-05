Milan-Inter, non solo sold out! Evento mondiale: copertura in oltre 120 paesi – Sky

Milan-Inter sarà un evento mondiale, non solo per quanto riguarda il numero di tifosi presenti a San Siro (sold out), ma anche per la copertura dell’evento nel resto del globo.

EVENTO MONDIALE – Milan-Inter, semifinale di andata di UEFA Champions League, sarà vista letteralmente in tutto il mondo. Un evento di caratura mondiale non solo per la presenza di tifosi a San Siro, ma soprattutto per il numero di paesi collegati per vedere il derby. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stati Uniti alla Germania, dal Regno Unito a Malta, sono 124 gli Stati rappresentati dai tifosi che si recheranno a Milano per essere presenti a San Siro e l’incontro sarà visibile in oltre 120 Paesi.

Fonte: Sky Sport