Milan-Inter, Mariani si perde un calcio di rigore (e due gialli): la moviola – CdS

Milan-Inter, non proprio ottimale la prestazione dell’arbitro secondo quanto riportato questa mattina nella moviola del Corriere dello Sport secondo il collega Edmondo Pinna.

LA MOVIOLA – Milan-Inter, secondo il Corriere dello Sport manca un calcio di rigore ai rossoneri su fallo di Milan Skriniar su Olivier Giroud. Succede ad inizio ripresa, con lo slovacco che abbraccia da dietro Giroud: il francese cade in avanti, la spinta è fin troppo evidente. Mancano anche due gialli in partita, e quello su Lautaro Martinez secondo il quotidiano romano era più arancione che giallo. Poi Florenzi a gamba tesa su Brozovic: anche qui manca il giallo. Nessun calcio di rigore, invece, in occasione del contatto Saelemaekers-Calhanoglu. Prestazione da 5 per l’arbitro Mariani.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna