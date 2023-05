Milan-Inter, Leao arrivato in ritiro. Sensazioni positive? – Sky

Rafael Leao si è allenato a Milanello, secondo gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport il portoghese è arrivato in hotel per il ritiro. Nel pomeriggio Stefano Pioli deciderà se sarà presente per la partita di questa sera contro l’Inter.

SMENTITE – Stefano Pioli aveva detto che se fosse stato presente Rafael Leao avrebbe giocato da titolare. Questa sicurezza ancora non esiste. La stella rossonera si è allenata a Milanello ed è arrivata per pranzo al ritiro con il resto della squadra. Nel pomeriggio l’allenatore del Milan deciderà se Leao finirà direttamente in panchina o se andrà in tribuna in vista della partita con l’Inter. Il giocatore ha provato a forzare, ma la sensazione è che il Milan non voglia rischiare. La sua titolarità invece per la partita di ritorno non è assolutamente in dubbio.