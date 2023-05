Milan-Inter, le scelte di Pioli: assente Leao sulla sinistra – CdS

Stefano Pioli sembra intenzionato a non schierare Rafael Leao dal 1′ in Milan-Inter di questa sera, il primo atto della semifinale di UEFA Champions League. Il Corriere dello Sport ipotizza Saelemaekers come possibile sostituto

ASSENZA – Come riporta il Corriere dello Sport, Stefano Pioli non rischierà Rafael Leao dal 1′ in Milan-Inter di questa sera. Il portoghese, uscito per una elongazione nella sfida contro la Lazio, partirà dalla panchina. Al suo posto il favorito sembra essere Alexis Saelemaekers. A completare la trequarti ci saranno Bennacer e Brahim Diaz, alle spalle di Olivier Giroud.

Milan-Inter, la formazione di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

Allenatore: Stefano Pioli.