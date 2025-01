Milan-Inter, la Digos ferma la Curva Nord! Decisione netta

La partita tra Milan e Inter si disputerà questa domenica alle ore 18. Le due squadre si affronteranno nel terzo derby stagionale, da Sportitalia viene annunciata una presa di posizione della Digos.

NO ALLA COREOGRAFIA – San Siro non sarà uno spettacolo come lo è sempre stato negli ultimi in occasione dei derby tra Milan e Inter. Gli scossoni degli ultimi mesi, gli arresti e l’inchiesta sugli ultras hanno generato conseguenze non indifferenti per i due club. Tancredi Palmeri ha annunciato una presa di posizione netta prima della partita di domenica alle ore 18: «La Digos ha vietato alla curva interista di poter fare coreografia per il derby».