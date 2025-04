Milan-Inter, Josep Martinez portiere di Coppa? Ballottaggio tra i pali – CdS

L’Inter si prepara al derby di Coppa Italia contro il Milan con ancora qualche dubbio di formazione, ma uno dei nodi principali riguarda la scelta del portiere. L’edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia questo dubbio.

AFFIDABILE – La logica direbbe che Josep Martinez possa essere il prescelto per difendere i pali nerazzurri nella sfida contro i rossoneri. Lo spagnolo è stato il titolare nelle precedenti sfide di Coppa Italia, sia negli ottavi di finale contro l’Udinese sia nei quarti contro la Lazio, e ha sempre risposto con prestazioni solide e convincenti. Dopo un inizio di stagione in cui ha trovato poco spazio, l’ex portiere del Genoa ha saputo farsi trovare pronto nel momento più delicato, ovvero quando Yann Sommer si è infortunato al pollice ed è stato costretto a saltare alcune partite. Martinez ha dimostrato affidabilità, confermando le qualità che avevano spinto l’Inter a investire su di lui in estate, acquistandolo per 13,5 milioni di euro con l’idea di affidargli, in futuro, il ruolo di titolare.

Inter-Milan, para Josep Martinez in Coppa Italia?

BALLOTTAGGIO – Una volta recuperato, Sommer si è ripreso il posto senza alcun dubbio e sarà lui a guidare la difesa dell’Inter nelle sfide decisive di campionato e Champions League. L’impressione è che Martinez abbia ormai conquistato il ruolo di titolare in Coppa Italia, a meno che Inzaghi non decida di cambiare strategia per una partita così importante. La decisione finale spetterà al tecnico, che potrebbe lasciare indizi solo nelle ore precedenti alla gara.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno