Milan-Inter, ipotesi Calhanoglu in rialzo! E pure due sorprese – CdS

Calhanoglu ieri si è allenato bene e potrebbe partire titolare in Milan-Inter. Ma Inzaghi sta riflettendo anche su due possibile innesti dal primo minuto.

IN RIALZO – Fari puntati su San Siro, che a partire dalle 18 sarà teatro del terzo derby di Milano della stagione. In casa Inter, il vero dubbio riguarda Hakan Calhanoglu. Il turco, dopo settimane di cure, è finalmente ritornato e per Milan-Inter di oggi potrebbe addirittura scendere in campo dall’inizio. Come riferisce il Corriere dello Sport, ieri si è allenato bene ed è stato provato davanti la difesa nel suo ruolo congeniale da play basso. Quindi, salgono le quotazioni su una possibile presenza dall’inizio. Se dovesse essere confermata tale indiscrezione, allora Kristjan Asllani ritornerebbe in panchina. Ma occhio ad altre due possibili sorprese.

La probabile formazione dell’Inter contro il Milan: non da escludere due sorprese

NOVITÀ – Ma oltre all’ipotesi Calhanoglu, secondo i colleghi del quotidiano romano, Inzaghi starebbe pensando anche ad altre due mosse: una in difesa con Yann Aurel Bisseck al posto di Benjamin Pavard e una a centrocampo con Piotr Zielinski a rilevare Henrikh Mkhitaryan. Il polacco, infatti, è stato provato ieri al fianco di Calhanoglu e Nicolò Barella. Quanto al gigante tedesco, potrebbe appunto battere Pavard nel ballottaggio. Inzaghi attenderà la rifinitura di oggi per decidere. Intanto, questa è la probabile formazione per Milan-Inter:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.