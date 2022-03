Milan-Inter, Inzaghi verso la formazione tipo nel derby di Coppa Italia

L’Inter di Simone Inzaghi stasera in campo con la formazione tipo contro il Milan nel derby valido per la semifinale di andata di Coppa Italia.

MILAN-INTER – Secondo quanto riportato da Sky Sport, formazione tipo per l’Inter nel derby di stasera contro il Milan, partita valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Simone Inzaghi di fronte a Samir Handanovic schiererà in difesa Milan Skriniar, Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni. Sulla fascia destra Denzel Dumfries, a sinistra Ivan Perisic. In mezzo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, e Hakan Calhanoglu. In attacco Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Fonte: Sport.Sky.it