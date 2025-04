Milan-Inter, Inzaghi ha scelto il portiere in Coppa Italia! Una conferma

A poche ore da Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, mister Simone Inzaghi ha sciolto definitivamente il dubbio sul portiere che partirà titolare nel derby in programma alle 21.

UNA CONFERMA TRA I PALI – A difendere la porta dell’Inter nel derby di Coppa Italia contro il Milan sarà Josep Martinez. Simone Inzaghi ha deciso di premiare il portiere spagnolo, confermandolo tra i pali nella competizione nazionale, nonostante il ritorno a piena disposizione di Yann Sommer. Una scelta di continuità e fiducia, maturata dopo le ottime prestazioni offerte da Martinez nei turni precedenti della Coppa Italia. L’ex portiere del Genoa ha già avuto modo di mettersi in mostra in questa edizione della Coppa Italia, sostituendo Sommer quando lo svizzero era ai box per infortunio. Contro Udinese e Lazio, Martinez ha offerto prestazioni solide e sicure, dimostrando reattività tra i pali e grande capacità di gestione del gioco con i piedi. Due prove che hanno convinto lo staff tecnico dell’Inter a dargli fiducia anche in una sfida delicatissima come il derby contro il Milan.

Sommer il titolare, ma in Coppa Italia spazio a Josep Martinez

ALTERNANZA – Martinez, arrivato in estate per 13,5 milioni di euro, è stato acquistato con l’idea di diventare il portiere del futuro dell’Inter. Se in campionato e in Champions League la gerarchia tra i pali non è mai stata in discussione, con Sommer saldamente titolare, in Coppa Italia Inzaghi ha scelto di affidarsi a Martinez. Un modo per tenere coinvolti entrambi i portieri e, al tempo stesso, preparare lo spagnolo a un futuro da protagonista. La sfida contro il Milan rappresenta un banco di prova importante per Martinez, che avrà l’occasione di dimostrare di poter essere il portiere del futuro dell’Inter anche nei match di alto livello. Inzaghi si affida a lui.