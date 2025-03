Milan-Inter, Inzaghi ritrova un titolarissimo e in attacco 2 in pole – Sky

Milan-Inter è la prossima sfida dei nerazzurri reduci da un’importante vittoria contro l’Udinese. Il prossimo obiettivo è la Coppa Italia dove i nerazzurri affronteranno nuovamente, in semifinale, i cugini.

DERBY – È Milan-Inter a tenere banco in queste ultime ore dopo l’importante vittoria ai danni dell’Udinese. I Campioni d’Italia, a 8 giornate dal termine del campionato, sono a +3 sul Napoli. I tre punti conquistati contro l’Udinese sono importantissimi per continuare la lotta scudetto. Infatti i nerazzurri sul finire del secondo tempo contro i friulani hanno rischiato in più di un’occasione di subire gol. Su Sky fa il punto della situazione Andrea Paventi: «Inzaghi molto probabilmente contro il Milan partirà con il centrocampo titolare. Ricordiamo che Barella sarà squalificato a Parma, quindi lì giocherà sicuramente Frattesi. Rientra Bastoni, un recupero importante per questa partita. Non ci sarà Lautaro Martinez che rivedremo probabilmente a Parma. Bisognerà capire la gestione di Thuram che dovrebbe giocarle tutte anche se reduce da un problema alla caviglia. Al momento la coppia titolare che partirà dall’inizio sarà lui e Correa».

Milan-Inter, Bastoni e Thuram le certezze per Inzaghi

RESA DEI CONTI – L’Inter dovrà fare ancora a meno del capitano in coppa Italia. Il giornalista Paventi continua il suo discorso: «Arnautovic servirà nelle prossime partite anche perché è stato confermato l’infortunio di Taremi dove starà 20 giorni fermo per il problema alla coscia sinistra. Questo infortunio priva l’Inter di un elemento in attacco oltre a Correa che non è in lista Champions. Però mi aspetto una formazione classica con i vari Darmian, Dimarco e gli altri giocatori più in forma. La sfida contro il Milan quest’anno ha un significato diverso rispetto alle scorse stagioni perché con i cugini è arrivata la prima sconfitta in campionato all’andata, la sconfitta in Supercoppa italiana ed un pareggio acciuffato l’ultima di campionato. Adesso c’è una resa dei conti dove i campioni d’Italia arrivano all’appuntamento con tante partite sulle gambe, ma sarà un’Inter molto forte».