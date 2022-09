Milan-Inter, Inzaghi recupera Bastoni! Due dubbi di formazione – TS

Milan-Inter è in programma domani sera alle 18. Inzaghi, in vista del big match può sorridere: secondo Tuttosport, il tecnico avrà tutti a disposizione (meno Lukaku). Due dubbi di formazione

LE SCELTE – Milan-Inter si avvicina. Inzaghi prepara il secondo big match stagionale, un appuntamento da non fallire per dare un segnale al campionato. Secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro può sorridere: ad eccezione di Lukaku infatti, avrà tutta la rosa a disposizione per il match contro il Milan. Bastoni, fuori contro la Cremonese per precauzione, è recuperato e dovrebbe riprendere il suo posto al fianco di de Vrij e Skriniar nella linea difensiva a tre. Due dubbi di formazione per Inzaghi: a sinistra Dimarco sembra favorito su Gosens e Darmian per una maglia da titolare. In attacco ballottaggio Dzeko-Correa per un posto accanto a Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – S.P