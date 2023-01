Milan-Inter, Inzaghi ha scelto l’attacco! Un solo dubbio di formazione – TS

Milan-Inter andrà in scena questa sera alle 20:00. In palio, a Riyad, la Supercoppa Italiana. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Inzaghi ha scelto la coppia d’attacco. Un solo dubbio di formazione

DUBBIO – Milan e Inter si sfideranno questa sera per la conquista del primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana. Per la sfida di Riyad Inzaghi recupera Lukaku: il belga dovrebbe accomodarsi in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. La coppia d’attacco titolare sarà formata da Lautaro Martinez e Dzeko. In difesa, davanti ad Onana, Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo agiranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Unico dubbio di formazione riguarda la fascia destra dove Darmian è in vantaggio su Dumfries. A sinistra confermato Dimarco. Di seguito la probabile formazione secondo Tuttosport:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez

Fonte: Tuttosport