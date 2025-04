Milan-Inter, Inzaghi contrasta l’emergenza con 4 Primavera in panchina!

Milan-Inter potrebbe essere una partita speciale per quattro giovani della Primavera nerazzurra chiamati a rapporto da Simone Inzaghi: ecco i nomi dei ragazzi in panchina.

QUATTRO GIOVANI – Tra meno di un’ora il fischio d’inizio di Milan-Inter, primo atto del doppio scontro in semifinale di Coppa Italia tra le due rivali milanesi. Sono appena state rese note le formazioni ufficiali dei due allenatori per il match di San Siro. Proprio sulle scelte di Simone Inzaghi è bene soffermarsi, non tanto sull’undici che scenderà in campo dal primo minuto, quanto sui calciatori presenti in panchina e pronti a subentrare. Il mister piacentino, infatti, ha deciso di portare con sé ben quattro giocatori della Primavera di Andrea Zanchetta. Il motivo è, ovviamente, legato all’evidente emergenza in alcuni reparti di campo, soprattutto quello dell’attacco, e alle tante forze necessarie per far fronte ai numerosissimi impegni di campo.

Milan-Inter, ecco chi sono i quattro Primavera nella panchina di Inzaghi

I NOMI – I giovani nerazzurri chiamati a rapporto da mister Inzaghi per Milan-Inter sono Mike Aidoo, Gabriele Re Cecconi, Thomas Berenbruch e Matteo Lavelli. Quest’ultimo in campo solo ieri nella sfida di Youth League, dalla quale la Primavera di Zanchetta è uscita sconfitta ed eliminata. L’attaccante 2006, infatti, è tornato appositamente nella notte dalla Turchia, dove si è svolto il match contro l’Under-19 del Trabzonspor. I quattro ragazzi della Primavera sono pronti a subentrare in campo all’evenienza, in una sfida dal grande valore come solo un derby tra Milan e Inter può esserlo. Staremo a vedere se Inzaghi arriverà a scegliere di utilizzarli nel corso del secondo tempo a San Siro.