Milan-Inter, Inzaghi e il bluff su Cuadrado: sorpresa a San Siro!

Milan-Inter è la sfida che andrà in scena alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A e primo match-point scudetto per gli uomini di Inzaghi. Proprio l’allenatore interista, che punta ovviamente sui titolarissimi, nella conferenza stampa della vigilia aveva escluso Cuadrado dai convocati ma era una bugia

DERBY STORICO – Milan-Inter è un derby come sempre molto sentito e addirittura potenzialmente storico. La squadra di Simone Inzaghi, prima in classifica a +14 proprio sui rossoneri, con una vittoria diventerebbe ufficialmente Campione d’Italia. E non si tratterebbe di uno scudetto qualsiasi, bensì quello della seconda stella, stesso obiettivo iniziale della squadra di Stefano Pioli. I rossoneri tenteranno in ogni modo di rimandare la festa dei ‘cugini’ nerazzurri, soprattutto dopo una deludente eliminazione dall’Europa League per mano della Roma.

Il tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa della vigilia, aveva escluso Juan Cuadrado dai convocati. Il colombiano nei giorni precedenti al derby si era infatti fermato per un leggero affaticamento dovuto ai troppi carichi di lavoro. Ricordiamo infatti che l’ex Juventus è stato fermo a lungo dopo l’operazione al Tendine d’Achille. Tutto dunque faceva pensare ad una sua assenza in occasione di questo attesissimo Milan-Inter, ma Inzaghi ha detto una piccola bugia in conferenza poiché la sorpresa della serata è proprio la sua presenza in panchina. Riuscirà a disputare anche qualche minuto di partita?