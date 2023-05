Milan-Inter, per Inzaghi un dubbio in attacco in vista del derby − CdS

Dopo aver risollevato le sue sorti in campionato l’Inter può finalmente concentrarsi sul derby di Champions League contro il Milan. Per Simone Inzaghi sembrano esserci pochi dubbi sulla formazione da schierare mercoledì e secondo il Corriere dello Sport uno di questi riguarda l’attacco.

DUBBIO OFFENSIVO − Nelle ultime quattro giornate di campionato l’Inter è stata praticamente perfetta. I nerazzurri sono riusciti a risollevarsi in classifica riportandosi al quarto posto a pari punti con la Juventus, che deve ancora giocare, e a una sola lunghezza dalla Lazio seconda. Un rendimento positivo che fa be sperare in vista dell’Euro derby di mercoledì contro il Milan. Da questo filotto di quattro vittorie è arrivata anche un’altra buona notizia per i nerazzurri. Romelu Lukaku infatti è stato assoluto protagonista in questi match riuscendo a fornire 3 assist e a siglare tre gol. Prestazioni queste che potrebbero far presagire una sua titolarità in vista della semifinale d’andata in Champions League. Secondo il Corriere dello Sport però il favorito per un posto al fianco di Lautaro Martinez sembra essere Edin Dzeko. Il bosniaco ieri non è sceso in campo e ciò è sintomo che l’intenzione di Simone Inzaghi è quella di regalargli una maglia da titolare, con Big Rom pronto a subentrare a partita in corso. Comunque vista la forma e le ultime prestazioni del belga il dubbio rimane e verrà sciolto solo a poche ore dal fischio d’inizio del match.

Fonte: Corriere dello Sport