Milan-Inter, Inzaghi deciderà dopo la rifinitura. La sensazione su Bastoni!

Vigilia di Milan-Inter, quinta giornata di campionato. Inzaghi deciderà le ultime di formazione dopo la rifinitura pomeridiana. Due dubbi, uno quello legato a Bastoni

ARIA PRE DERBY − Matteo Barzaghi fa il punto da Appiano Gentile per Sky Sport: «Acerbi per la prima volta alla Pinetina, imparerà a conoscere il nuovo mondo Inter. L’allenamento sarà nel pomeriggio, il vero dubbio è quello tra Dzeko e Correa. Da capire anche le condizioni di Bastoni, la sensazione è che possa farcela. In ogni caso pronto Dimarco che sta provando quel ruolo. Formazione per il resto è fatta, al netto di tutto arrivano anche i tifosi ad Appiano Gentile. Felicità per la permanenza di Milan Skriniar».