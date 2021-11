Milan-Inter, Inzaghi conferma il tandem offensivo. Ballottaggi solo a sinistra – SM

Milan-Inter con la formazione-tipo per l’Inter di Inzaghi? La doppia scelta ancora da fare lascia più di un dubbio, ma non in attacco. Come riportato da Sport Mediaset, il tecnico nerazzurro sta ragionando sui due quinti mancini del centrocampo

DOPPIO BALLOTTAGGIO – La macchina da gol nerazzurra è chiamata a confermarsi nel Derby di Milano, che sarà il match clou del weekend. Per l’occasione Simone Inzaghi ha intenzione di confermare la coppia offensiva più affidabile: i soliti Edin Dzeko e Lautaro Martinez dal 1′, i ritrovati Joaquin Correa e Alexis Sanchez in panchina. Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, gli unici dubbi di Inzaghi per Milan-Inter riguardano il lato sinistro del campo. Sicuro del posto solo Alessandro Bastoni in difesa. A centrocampo Arturo Vidal si candida per una maglia da titolare al posto del grande ex Hakan Calhanoglu, che rischia seriamente di finire in panchina. Sulla fascia, invece, Ivan Perisic dovrà giocarsi il posto con Federico Dimarco, che è la prima opzione di Inzaghi per i calci piazzati in assenza del turco. Chi la spunterà in Milan-Inter domenica sera?